زيلينسكي يلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول

التقى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، مع بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول، بارثولوميوس، في إطار زيارة عمل يجريها استجابة لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الرئيس الأوكراني شارك مع الوفد المرافق له، في قداس أقيم بكنيسة بطريركية الروم الأرثوذكس بإسطنبول.

وأشارت إلى أن زيلينسكي، وعقب القداس، أعرب عن امتنانه للبطريرك بارثولوميوس، لدعمه غير المشروط لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

ووجه الرئيس الأوكراني الدعوة إلى بارثولوميوس لزيارة كييف، قائلا: "مع مجيئكم، ستتاح لنا فرصة لإحراز تقدم في طريق السلام".

من جانبه أعرب بارثولوميوس، عن ترحيبه بدعوة زيلينسكي، مبينا أنه سيزور أوكرانيا بعد انتهاء وباء كورونا.

المصدر: "الأناضول"