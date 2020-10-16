الحكم على إيراني بالسجن في الولايات المتحدة لالتفافه على الحظر ضد طهران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن محكمة أمريكية قضت بسجن سيد سجاد شهيديان، الذي يعمل مديرا تنفيذيا في شركة مالية تقدم خدمات عبر الإنترنت، بتهمة خرق الحظر الأمريكي على طهران.

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وقالت الوكالة إن المحكمة في ولاية مينيسوتا أمرت بسجن شهيديان، المتحدر من أصول إيرانية ومؤسس شركة Payment24، لمدة عامين بتهمة مساعدة المواطنين الإيرانيين على الدخول في معاملات مالية مع الشركات الأمريكية بما في ذلك شراء خوادم وبرامج كمبيوتر، ما يعتبر خرقا للحظر الأمريكي على إيران.

وبحسب بيان المحكمة ، فان هذه المعاملات درت عائدات لإيران بملايين الدولارات.

وقالت إيريكا ماكدونالد، المدعية العامة الأمريكية،" إن شركة Payment24 استخدمت تكتيكات احتيالية للالتفاف على الحظر الأمريكي ضد إيران، والتي تعتبر جريمة وتهدد الأمن القومي الأمريكي".

وأفادت الوكالة بأن شهيديان اعتقل في لندن عام 2018 ونُقل إلى الولايات المتحدة في مايو من هذا العام.

قال مايكل باول، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن قرار اليوم كان رسالة واضحة لأولئك الذين يريدون الالتفاف على الحظر الأمريكي ضد إيران.

واتهم شهيديان أيضا باستخدام اسم مزيف وجواز سفر مزور للالتفاف على الحظر الأمريكي.

المصدر: "فارس"