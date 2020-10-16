الكرملين: روسيا تؤيد التعاون الدولي في هذه الفترة الصعبة من الوباء عكس من يمارسون التضليل

رفض الكرملين المزاعم الغربية التي تتهم روسيا بالتضليل بشأن اللقاح البريطاني، مؤكدا أن ممارسة التضليل تتم في عدد من الدول، بما في ذلك بريطانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بخصوص عدد من الشركات المصنعة، من الصعب أن تتحدث عن المنافسة، لأن روسيا تؤيد التعاون الدولي في هذه الفترة الصعبة من الوباء، لكن عددا من أولئك الذين يمكن تسميتهم بالمنافسين، يشاركون على وجه التحديد في التضليل الإعلامي".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن فوائد اللقاح الروسي ونجاعته معترف بها، بشكل واضح.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا زعمت فيه بأن روسيا تدير حملة تضليل ضد اللقاح الذي تعمل جامعة "أكسفورد" على إنتاجه، "خاصة في الدول التي تنوي موسكو تزويدها باللقاح الروسي".

المصدر: نوفوستي