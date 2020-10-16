سالفيني ضد فكرة حظر التجول الليلي في إيطاليا لمكافحة تفشي كورونا

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه يعارض فرض حظر التجول الليلي الذي يجري الحديث عنه في بلاده كأحد التدابير الوقائية المقبلة المضادة لوباء كورونا.

وأوضح سالفيني منتقدا، أن "حظر التجول يفرض في أوقات الحرب، ولا أعتقد أن الفيروس يخلد للنوم في الساعة 9:30 مساءً"، وهو الموعد الممكن لبداية حظر التجول.

وأضاف سالفيني: "عليهم تقديم الدليل العلمي على أنه يمكنني التجول في ميلانو حتى الساعة 9 مساءً، ثم يتعين علي العودة إلى المنزل. إنه أمر يبدو غريبًا بالنسبة لي".

وعبر سالفيني عن أمله في"ألا يفكر أحد في الإغلاق مرة أخرى، لأنه سيكون بالنسبة لإيطاليا كارثة ليس اقتصادية فحسب، بل أيضًا كارثة ثقافية واجتماعية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية.