ميركل: تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط استفزازية ومؤسفة

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط، حيث تسعى للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، "استفزازية ومؤسفة وغير ضرورية".

وقالت ميركل للصحفيين في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة التي اتخذتها تركيا، والتي هي بالطبع استفزازية، تزيد التوترات بدلا من تخفيفها"، مشددة :"أننا حريصون على الاستمرار في المسار الذي سلكناه مع تركيا... زيادة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مصلحة الجانبين".

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يذكر أنه بعد أسبوعين من قمته الأخيرة حيث ناقش قادته العقوبات الاقتصادية، فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقناع أنقرة بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها بين تركيا واليونان وقبرص.

المصدر: "رويترز"