المفوضية الأوروبية: نواصل العمل من أجل الوصول الى إتفاق "بريكست"

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تواصل العمل من أجل الوصول الى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، و"لكن ليس بأي ثمن".

ولفتت الى أنه "كما هو مقرر، فإن فريق التفاوض لدينا سيذهب الأسبوع المقبل الى لندن لتكثيف هذه المفاوضات".

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وكان كبير مفاوضي ​الاتحاد الأوروبي​ في ملف ​بريكست​ ​ميشال بارنييه​، دعا أمس، نظيره ​البريطاني ديفيد فروست​ إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

كما أكد: "سنكون في لندن الاثنين لكامل الأسبوع، بما في ذلك نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر، ليتسنى لنا التفاوض حول الاتفاق حتى نهاية أكتوبر ونصل إلى الاتفاق الذي نريده".

المصدر: "رويترز" + وكالات