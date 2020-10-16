باكو تتهم يريفان بقصف جيب أذربيجاني عند حدود إيران وتركيا.. وأرمينيا تنفي

اتهمت أذربيجان اليوم الجمعة أرمينيا بقصف جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، وهي جيب أذربيجاني يقع عند الحدود مع تركيا وإيران.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نشرته اليوم أن القوات الأرمنية أطلقت أمس الخميس من مقاطعة قبادلي الخاضعة لسيطرتها والمجاورة لمنطقة قره باغ المتنازع عليها صاروخا تكتيكيا على مقاطعة أردوباد التابعة لجمهورية نخجوان (التابعة لدولة أذربيجان)، مشيرة إلى أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات بين السكان المحليين ولم يلحق ضررا بالمرافق المدنية.

Ermənistan silahlı qüvvələri Ordubad rayonu ərazisinə raket zərbəsi endirib Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal... Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Friday, October 16, 2020

كما حملت الوزارة القوات الأرمنية المسؤولية عن استمرار قصف مقاطعات ترتر وغورانبوي وآقدام وفضولي وآقجبدي في أذربيجان.

من جانبها، نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك" إطلاق أي صواريخ باتجاه مقاطعة أردوباد، محملة القيادة العسكرية والسياسية في أذربيجان"فبكرة الهجوم من أجل توسيع رقعة النزاع جغرافيا".

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ويأتي ذلك على خلفية تواصل الأعمال القتالية في منطقة قره باغ على الرغم من الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين أرمينيا وأذربيجان في مشاورات موسكو الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا أن التوتر ظل مستمرا عند خطوط التماس خلال الليل الماضي مع استمرار القصف المدفعي المتبادل في أكثر من محور، متهمة القوات الأذربيجانية باستئناف القصف الصاروخي فجر اليوم بالتزامن مع شن هجمات جديدة في شمال خط التماس.

وذكرت الجمهورية غير المعترف بها دوليا أن قواتها صدت الهجمات الأذربيجانية و"تسيطر على الوضع العملياتي-التكتيكي" في المنطقة.

ونشرت وزارة دفاع الجمهورية المعلنة من جانب واحد قائمة جديدة تضم أسماء 29 عسكريا أرمنيا قتلوا جراء النزاع، لتبلغ خسائر الجانب الأرمني إجمالا 633 قتيلا.

واتهم مركز الإعلام الموحد التابع للحكومة الأرمنية القوات الأذربيجانية بقصف مدينة مارتوني وبلدات وقرى أخرى في قره باغ، مؤكدا أن المواجهات العنيفة مستمرة في المحور الشمالي.

وذكر المركز أن خسائر الجانب الأذربيجاني منذ بداية الجولة الحالية من التصعيد العسكرية بلغت 5959 عسكريا و552 دبابة وأربع راجمات صواريخ و21 طائرة حربية و16 مروحية و181 طائرة مسيرة.

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من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية تبادل القصف مع الجانب الأرمني خلال الليل الماضي في محوري فضولي-هادروت وآقدام-مارتاكرت، مضيفة أن القوات الأرمنية تكبدت خسائر كبيرة، بما يشمل عددا كبيرا من العسكريين ودبابتين من طراز "تي-72" وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وعربتين قتاليتين من طراز "شيلكا" وخمسة مدافع.

المصدر: RT