صينيون يصفون رد لافروف على الولايات المتحدة بأنه "صفعة على الوجه"!

أعرب رواد بوابة "غواناشا" الصينية عن إعجابهم برد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على التصريحات الأمريكية بشأن تمديد معاهدة ستارت 3 للحد من الأسلحة الإستراتيجية.

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وقال أحد المعلقين الصينيين إن "الروس بالفعل صريحون جدا، لقد وجهوا صفعة للأمريكيين، صفعة قوية على الوجه".

وكان لافروف قد وصف في قت سابق تصريحات واشنطن بأن الولايات المتحدة قريبة من إبرام اتفاق مع روسيا بشأن الأسلحة الإستراتيجية، وأيضا بشأن موقف موسكو من إشراك الصين في هذه العملية، وصفها بأنها غير شريفة، وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تضارب بهذه المسألة بوقاحة.

ورأى مهتم صيني آخر أن المرء في الولايات المتحدة لا يستطيع أن يصبح سياسيا ناجحا، إذا لم يكن غير أمين ولا يعرف الخداع.

وتساءل قارئ صيني آخر قائلا: "إذا ما تم اليوم توقيع اتفاق معهم (الأمريكيين)، فهل سيسري مفعوله بعد تغيير الرئيس؟".

ودفع رابع برأي يقول: "بالنسبة للرئيس الذي كذب علانية، من الطبيعي أن عددا لا يحصى من المرؤوسين يكذبون".

يشار إلى أن معاهدة ستارت 3 بين روسيا والولايات المتحدة كانت دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وهي تلزم كل جانب بتخفيض ترسانته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، إضافة إلى الصواريخ على الغواصات والطائرات القاذفة الثقيلة، وكذلك 1150 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق، الثابتة وغير الثابتة.

ويلزم الاتفاق كذلك الدولتين بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس النووية الحربية والصواريخ الناقلة لها مرتين في العام، و حدد يوم 5 فبراير 2018 موعدا نهائيا لتنفيذ بنود معاهدة ستارت 3.

المصدر: نوفوستي