الرئيس البرازيلي يقيل حليفا له أخفى مبلغا من المال في ملابسه الداخلية

أقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، حليفه المقرب شيكو رودريغيز، من منصب ممثل الحكومة في البرلمان، بعد قيامه بإخفاء أموال في ملابسه الداخلية خلال عملية مداهمة في قضية فساد.

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وأفيد في هذا الشأن بأن الشرطة قامت بعملية تفتيش لمنزل السيناتور رودريغيز على خلفية التحقيق في اختلاس أموال عامة مخصصة لمكافحة "كوفيد -19" في رورايما، الولاية التي انتخب منها رودريغيز لعضوية مجلس الشيوخ.

وعثر رجال الأمن خلال عملية تفتيش على حوالي 30 ألف ريال نقدا، أي ما يعادل نحو 5300 دولار أمريكي، وجدت تحديدا مخفيه في ملابس السيناتور الداخلية.

ورفض رودريغيز الإقرار بذنبه، وقال إن سمعته لا تشوبها شائبة فساد، إلا أنه استقال من عضوية مجلس الشيوخ.

المصدر: iz.ru