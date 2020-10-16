وزير الاقتصاد الفرنسي يؤيد فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، الجمعة، أنه يؤيد تطبيق رسوم أوروبية إضافية على الواردات الأمريكية، والتي أعلنت عنها منظمة التجارة العالمية.

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وسمحت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على ما قيمته أربعة مليارات دولار (3.4 مليار يورو) من الواردات الأمريكية، بسبب مساعدة الحكومة الأمريكية لشركة بوينغ.

وكانت المنظمة الدولية قد أصدرت حكما مماثلا في أكتوبر الماضي لصالح الولايات المتحدة يسمح لها بتطبيق رسوم جمركية على ما قيمته 7.5 مليار دولار من الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بالرد تجاريا على الاتحاد الأوروبي إذا فرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية، بعد موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض الرسوم بسبب قضية "بوينغ".

المصدر: رويترز