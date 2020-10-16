إصابة 13 شخصا بانفجار زورق في ولاية فلوريدا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية أن زورقا كان على متنه 21 راكبا انفجر في فورت لودرديل، بولاية فلوريدا، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.

أعلن قائد كتيبة الإنقاذ في فورت لودرديل، ستيفن جولان، أن مركز الإطفاء تلقى عدة مكالمات طارئة لقارب انفجر على النهر الجديد، مشيرا الى أن 13 شخصا أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى إلى الثالثة. كما تم نقل سبعة أشخاص إلى مركز صحي، أحدهم في حالة مستقرة واثنان في حالة حرجة.

وقال جولان إن القارب من طراز Wellcraft وكان متجها من النهر الجديد نحو السواحل، مؤكدا أن إدارة الإطفاء في فورت لودرديل فتحت تحقيقا لمعرفة سبب حريق القارب.

المصدر: "CNN"