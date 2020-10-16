غرق سفينة تجارية في مياه الخليج متجهة من جنوب إيران نحو دبي

قال محافظ مدينة تنغستان، في محافظة بوشهر، جنوب إيران، إن سفينة تجارية انطلقت من ميناء تنغستان، كانت متجهة صوب دبي، غرقت في مياه الخليج، مما أدى إلى مصرع أحد أفراد طاقمها.

وأضاف عبد الحسين رفيعي بور، إن السفينة التي كانت تقل سلعا تجارية، وخمسة بحارة، تعرضت لحريق وسط مياه الخليج، في طريقها إلى دبي، مما أدى إلى غرقها، وتم إنقاذ أربعة من طاقمها، فيما قتل الخامس.

وأشار رفيعي بور إلى أن السلطات البحرية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر: RT