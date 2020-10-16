ترامب لا يتذكر إذا كان قد خضع لاختبار كورونا في يوم مناظرته الرئاسية الأولى

لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحدد بشكل قاطع ما إذا كان قد خضع لاختبار فيروس كورونا في يوم مناظرته الرئاسية الأولى ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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فعندما سئل خلال لقاء انتخابي عبر قناة "إن بي سي نيوز" عما إذا كان قد أجرى اختبارا في يوم 29 سبتمبر، قال: "لا أعرف، لا أتذكر".

وحين سئل مرة أخرى عما إذا كان قد خضع لاختبار في الالتزام بالقواعد التي وضعتها لجنة المناظرات الرئاسية، قال ترامب: "ربما فعلت ذلك، وأجريت اختبارا في اليوم السابق".

وعندما كُرر عليه السؤال قال: "ربما فعلت، ربما لم أفعل".

كما لم يستطع تذكر آخر مرة كانت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا قبل أن تكون إيجابية في أوائل أكتوبر. وأضاف أنه تم اختباره بشكل متكرر ولكن ليس كل يوم.

المصدر: "CNN"