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حملة بايدن: مرشحنا لا يحتاج لعزل صحي بعد سفره مع مصاب بكورونا

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حملة بايدن: مرشحنا لا يحتاج لعزل صحي بعد سفره مع مصاب بكورونا
Reuters
المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن
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قالت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يوم الخميس، إن بايدن سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الحملة في بيان، أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

وقال البيان: "نائب الرئيس (السابق) بايدن لم يكن في أي وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التي حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وتابع البيان أن كليهما كانا يضعان الكمامة أثناء الرحلات التي تمت يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف البيان: "انطلاقا من هذه الحقائق نصحنا أطباء نائب الرئيس والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا حاجة لدخول نائب الرئيس في عزل صحي".

وكانت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية قد قالت في إفادة دورية إن نتيجة فحص بايدن للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ليلة الأربعاء، جاءت سلبية.

المصدر: رويترز

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