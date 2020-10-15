وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 216 ألفا

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يوم الخميس، حاجز الـ216 ألف حالة.

وأفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية بأن عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن مستوى 7445897 حالة بينها 216025 وفاة بعد أن أودى المرض بحياة 831 آخرين.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية في البلاد على حدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي ووباء كورونا.

المصدر: وكالات