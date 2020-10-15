حملة بايدن تعلن سلبية فحوصه الخاصة بكورونا

قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في إفادة دورية، إن نتيجة فحصه للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ليلة أمس الأربعاء جاءت سلبية.

في المقابل، ألغت كامالا هاريس، نائبة بايدن، خططا للسفر حتى يوم الأحد كإجراء احترازي بعد أن ثبتت إصابة عضوة بفريق حملتها بالفيروس، وذلك حسبما أفادت حملة بايدن في بيان.

وكانت الحملة أشارت في بيان سابق يوم الاثنين إلى إن نتائج الفحوص التي خضع لها لتحديد إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.

المصدر: "رويترز"