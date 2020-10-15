بريطانيا تضيف المسافرين القادمين من إيطاليا على قائمة الحجر الصحي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أنها ستحذف إيطاليا من "قائمة السفر الآمن"، ما يعني أن المسافرين القادمين إلى المملكة من هذا البلد سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لأسبوعين.

وقال وزير النقل غرانت شابس في موقع "تويتر" إن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول اعتبارا من يوم الأحد.

في المقابل، تمت إضافة جزيرة كريت اليونانية إلى "قائمة السفر الآمن"، ما يعني أن القادمين منها لن يخضعوا للحجر الصحي بعد الآن.

TRAVEL CORRIDOR UPDATE: We are REMOVING ITALY, Vatican City state & San Marino from the #TravelCorridor list.



However, note that the implementation date is moved to 4am on SUNDAY 18 October & applies UK wide, if you arrive from these destinations you will need to self-isolate. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 15, 2020

المصدر: RT