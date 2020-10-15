 
مباشر

بريطانيا تضيف المسافرين القادمين من إيطاليا على قائمة الحجر الصحي

أخبار العالم

بريطانيا تضيف المسافرين القادمين من إيطاليا على قائمة الحجر الصحي
Reuters /FW1F/Stephen Addison
تدابير احترازية ضد كورونا في إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oy6f

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أنها ستحذف إيطاليا من "قائمة السفر الآمن"، ما يعني أن المسافرين القادمين إلى المملكة من هذا البلد سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لأسبوعين.

وقال وزير النقل غرانت شابس في موقع "تويتر" إن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول اعتبارا من يوم الأحد.

في المقابل، تمت إضافة جزيرة كريت اليونانية إلى "قائمة السفر الآمن"، ما يعني أن القادمين منها لن يخضعوا للحجر الصحي بعد الآن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا