الشرطة البرازيلية تعتقل عضوا بمجلس الشيوخ خبأ أموالا بين أردافه

قال مصدر قضائي إن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي كان يخبئ أموالا بين أردافه، وذلك ضمن تحقيق يجري في إساءة استخدام أموال مخصصة لمواجهة أزمة كوفيد-19.

وتشيكو رودريغيز، هو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية رورايما البرازيلية، واختير أيضا نائبا لرئيس البرنامج الذي تطبقه إدارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وأكد رودريغيز في بيان مداهمة منزله لكنه لم يقدم تفاصيل، ونفى ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان نظيفا خلال مسيرته السياسية الممتدة لنحو 30 عاما.

ولم يرد مكتبه على طلب للتعليق على الأموال النقدية التي وجدت محشوة في بنطاله، في خبر حظي بتغطية واسعة في الصحف البرازيلية الكبرى نقلا عن مصادر غير محددة.

ورفضت الشرطة الاتحادية التعليق، مشيرة إلى سرية التحقيقات.

وقالت الشرطة في بيان الأربعاء، إنها قامت بمداهمات في إطار تحقيق في مزاعم بإساءة استخدام تمويل موجه إلى وزارة الصحة في ولاية رورايما لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وصرح بولسونارو يوم الخميس، بأن مداهمة الشرطة دليل على أن حكومته تحارب ممارسات الكسب غير المشروع.

وقال لمؤيديه خارج مقر إقامته الرسمي "لا يوجد هناك فساد في حكومتي، نحن نحارب الفساد والفاسدين أيا من كانوا".

وكان وزير العدل السابق سيرجيو مورو، وهو قاض سابق يحظى بشعبية كبيرة ويعرف عنه موقفه الصارم من الفساد، قد استقال في وقت سابق من العام، وقال إن بولسونارو سعى للتدخل في تحقيق الشرطة من أجل مصلحة شخصية، وهو ادعاء ينفيه الرئيس البرازيلي.

المصدر: رويترز