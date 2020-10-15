بريطانيا.. إصابة ربع أفراد طاقم غواصة نووية بكورونا إثر ريادتهم نوادي تعر أمريكية

أعلنت السلطات البريطانية، إصابة 35 شخصا من طاقم الغواصة النووية HMS Vigilant التابعة للبحرية الملكية بكورونا، بعد ريادة بعض أفرادها الملاهي ونوادي التعري على الشواطئ الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن ربع أفراد طاقم الغواصة النووية السرية التي تقدر قيمتها بـثلاثة مليارات جنيه استرليني أصيبوا بالوباء، ومن بينهم طبيب وضابط كبير وهو واحد من شخصين فقط على متن الغواصة يعرفان رمز تشغيل السلاح النووي على متن الغواصة.

وبحسب التقارير، فقد خالف الجنود الأوامر وقاموا بزيارة نوادي التعري والحانات والمطاعم في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة، التي سجلت إصابة 320 ألف شخص بفيروس كورونا وبلغت حصيلة وفياتها 7,298 حالة، حتى أنهم سافروا في أحد طلعاتهم 320 كم إلى أحد شواطئ فلوريدا.

وليست المرة الأولى التي تضج وسائل الإعلام البريطانية بقضية مرتبطة HMS Vigilant، حيث أن السلطات البريطانية طردت 9 جنود في العام 2017 تعاطوا الكوكايين وأقاموا حفلات صاخبة على متن السفينة.

المصدر: نيويورك بوست