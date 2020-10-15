روسيا: زيادة نشاط القتال في أفغانستان تثير قلقا ونأمل ببدء مفاوضات جوهرية في أقرب وقت

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قلقة من تزايد النشاط القتالي وتعقد الأوضاع العسكرية السياسية في أفغانستان، معربة عن أملها في بدء مفاوضات علنية لوقف العنف في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "يواصل وفدا السلطات في كابل وحركة طالبان مشاورات حول القضايا الإجرائية المتعلقة بالعملية التفاوضية المرتقبة. لكننا مضطرون للإشارة إلى أن ارتفاع النشاط القتالي في أفغانستان الأسبوع الماضي وزيادة تعقد الأوضاع العسكرية السياسية في البلاد لا يمكن ألا تثير قلقا".

وأضافت زاخاروفا: "نأمل في أن يتوصل الجانبان الأفغانيان في أقرب وقت ممكن إلى توافق ويبدآ مفاوضات جوهرية بهدف وقف العنف وتحقيق المصالحة الوطنية".

وتستمر منذ 12 سبتمبر مفاوضات سلام في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا.

وجرى ذلك بعد أن وقعت الولايات المتحدة و"طالبان"، يوم 29 فبراير 2020 في الدوحة، أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني داخلي في العاصمة القطرية بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

المصدر: وكالات