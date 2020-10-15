ترامب: لم أتحدث مع الرئيس الصيني ولا أريد ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا عن مخاوفه بشأن تعامل الصين مع جائحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، إنه لم يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ فترة وإنه لا يريد ذلك.

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وقال ترامب لشبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية في مقابلة: "لم أتحدث معه منذ فترة لأنني لا أريد التحدث إليه"، مضيفا أن الصين تواصل طلب البضائع الأمريكية بموجب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الموقع في يناير الماضي.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق عندما سئل عما إذا كان الرئيس الصيني قد تواصل معه.

المصدر: رويترز