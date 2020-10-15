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رئيسة المفوضية الأوروبية تغادر قمة الاتحاد الأوروبي بعد مخالطة مصاب بـ"كوفيد-19"

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رئيسة المفوضية الأوروبية تغادر قمة الاتحاد الأوروبي بعد مخالطة مصاب بـ
Reuters
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها ستغادر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أقل من ساعة من بدئها لأنها خالطت شخصا ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" وإنها ستعزل نفسها.

وأضافت على "تويتر" أن نتيجة فصحها أثبتت عدم إصابتها بالفيروس.

وقالت "علمت للتو أن أحد أعضاء مكتبي قد ثبتت إصابته بكوفيد-19 هذا الصباح.. جاءت نتيجة فحوصي سلبية".

وتابعت قائلة: "لكن كإجراء احترازي سأترك المجلس الأوروبي على الفور للدخول في عزل ذاتي".

المصدر: رويترز

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