ألمانيا.. القبض على شاب بتهمة تجنيد أنصار لـ"داعش"

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا القبض على شاب (18عاما) يشتبه بأنه جند أعضاء لتنظيم "داعش".

وبحسب البيانات، تمت عملية إلقاء القبض على الشاب المصنف على إنه متطرف يشكل خطرا أمنيا في ألمانيا، صباح الخميس.

وأضافت البيانات أن الشاب "يواجه اشتباها قويا في أنه قام في حالات كثيرة بتجنيد أعضاء أو مؤيدين لتنظيم "داعش".

وبحسب بيانات الادعاء العام في دوسلدورف، كان سبب أمر الاعتقال ضد الشاب هو جهات اتصال على تطبيقات الدردشة الخاصة بالشاب.

ومن المقرر أن يمثل الشاب اليوم أمام قاضي تحقيقات بالمحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

المصدر: د ب أ