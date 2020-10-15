تشاووش أوغلو ينتقد "ازدواجية المعايير" لدى بعض الدول في مكافحة الإرهاب

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، "ازدواجية المعايير" التي تتبعها بعض الدول في التعامل مع التنظيمات الإرهابية.

وقال في اجتماع افتراضي بعنوان "مكافحة الإرهاب في فترة كورونا": "لا يمكن أن يتخذ تنظيم إرهابي شريكا في مكافحة تنظيم إرهابي آخر، ولا يمكن لأي دولة تجاهل أي تنظيم إرهابي بسبب عدم تشكيله خطرا عليها".

وحذر الوزير التركي، من "احتمال استغلال التنظيمات الإرهابية ظروف تفشي وباء كورونا لتحقيق غاياتها"، مشيرا إلى تعاظم هجمات تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة" في القارة الإفريقية.

وشدد تشاووش أوغلو، على "وجوب تحقيق توازن بين الأمن والحريات، والتمسك بالاستراتيجيات اللازمة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "الإرهاب يعتبر تهديدا مشتركا للعالم أجمع، وأن تمويل مكافحته تراجع بسبب تضرر الاقتصادات العالمية من وباء كورونا".

وتابع: "في فترة تفشي كورونا، بدأ كثيرون استخدام إمكاناتهم لحماية أمن بلدانهم فقط، ولم يخصصوا سوى جزء قليل من الأموال لمكافحة الإرهاب".

ودعا الوزير التركي، إلى "عدم السماح للإرهابيين وأنصارهم، باستغلال مبدأ حرية التعبير للترويج عن أفكارهم وتطلعاتهم"، مشددا على ضرورة التعاون والتضامن لمكافحة مصادر تمويل الإرهاب، وأن "القضاء على الإرهاب لن يتحقق دون تضامن دولي صادق".

المصدر: "الأناضول"