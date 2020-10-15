وزير الخارجية الألماني: لا يمكن لتركيا أن تحل الخلاف في المتوسط بإرسال سفن حربية

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مجددا التحركات التركية فيما يتعلق بالنزاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال ماس يوم الخميس بعد اجتماع مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبولندي زبينيو راو بالعاصمة الفرنسية باريس، إن إرسال سفينة الأبحاث التركية "عروج رئيس" مجددا يعد "أكثر من مجرد سبب للغضب بالنسبة لنا في دور الوساطة".

إقرأ المزيد

وأضاف وزير الخارجية الألماني: "مع ذلك هناك اعتقاد أن هذا النزاع لا يمكن حله بسفن حربية، ولكن من خلال مباحثات مباشرة فقط"، لافتا إلى أنه يتوقع الآن أن يكون هناك أوجه تقدم في هذا الأمر قريبا.

وتابع ماس قائلا: "وإذا لم يحدث ذلك، سيتعين على الاتحاد الأوروبي طرح أسئلة على نفسه عن كيفية التعامل مع ذلك ونوعية العواقب التي سيسفر عنها ذلك".

وكان ماس أعرب عن إحباطه يوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا من الموقف التركي.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن استيائه من "تصرف تركيا المستفز باستمرار"، بالنظر إلى النزاع في منطقة ناغورني قره باغ في جنوب القوقاز.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هدد تركيا بشكل متكرر بفرض عقوبات، إذا استمرت في أعمال عبر سفينة الأبحاث التركية في شرقي البحر المتوسط.

المصدر: د ب أ