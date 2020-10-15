هولندا تسجل أكثر من 7500 إصابة يومية جديدة بكورونا

كشفت بيانات يوم الخميس، أن هولندا سجلت زيادة يومية قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ تجاوزت 7500 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة بلغ 7791 إصابة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 201 ألف و942 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة أمستردام، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6720، فيما تعافى 5010 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 33 أسبوعا.

وبدأت هولندا تطبيق ما تصفه الحكومة بأنه "عزل عام جزئي" اليوم، في محاولة لإبطاء انتشار العدوى في واحدة من أكثر بلدان أوروبا تضررا من الموجة الثانية لكوفيد-19.

المصدر: وكالات