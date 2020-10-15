وكالة: مصادر أمنية تركية تدحض "مزاعم" يونانية بامتلاك أثينا غواصة غير مرئية

أفادت مصادر أمنية تركية بأن "عناصر القوات البحرية نجحوا في التقاط صور للغواصة اليونانية، ما يثبت بطلان مزاعم أطلقتها اليونان حول امتلاكها غواصة غير مرئية".

وأكدت المصادر الأمنية لوكالة الأناضول التركية، أن هذه المزاعم لا تعكس الحقيقة إطلاقا، موضحين أن "عناصر القوات البحرية التركية ترصد أنشطة الغواصة اليونانية شرق المتوسط دون انقطاع"، ومن خلال التقاط صور لها.

كما نشرت البحرية التركية لقطات للغواصة أثناء أدائها أنشطة في وضح النهار وساعات الليل، في منطقة شرق المتوسط.

وكانت مواقع إخبارية يونانية، ادعت أن غواصة تابعة لقوات البحرية من طراز "تايب 214"، تجري فعالياتها شرق المتوسط دون أن تدركها السفن والطائرات التركية.

المصدر: الأناضول