رئيس الوزراء الفرنسي أوصى بالعمل من المنزل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع

رأى رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن الاستراتيجية الوحيدة الممكنة لمواجهة فيروس كورونا هي إبطاء انتشار الفيروس، وإضافة المزيد من أسرّة العناية المركزة، وهذا ليس بالأمر السهل.

وأوضح كاستكس أنه ضمن فترة الطوارئ الصحية، يمكن للناس أن يغادروا المنزل، من أجل الذهاب إلى العمل، أو ركوب القطار أو الطائرة أو الذهاب إلى المستشفى أو الصيدلية، ولكن يجب أن يتم عرض وثيقة، موصيا العمل من المنزل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، عندما يكون ذلك ممكنا.

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وأكد أن الحفلات الخاصة محظورة مثل الأعراس والمناسبات الطلابية، لكن تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي لا يزال مسموحا به.