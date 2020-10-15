هولندا: "من الجنون" فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد

قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الخميس، إنه سيكون "من الجنون" فشل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بعد بريكسيت.

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ولدى وصوله مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي الآخرين إلى بروكسل، مقر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال روته للصحفيين: "سيكون من الجنون للعالم الخارجي ألا تتمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق، أعتقد أنه من مصلحتنا اقتصاديا وجيوسياسيا الوصول إلى صفقة".

وأكد أنه "لا يزال متفائلا بحذر" بشأن حل الخلاف الأخير حول تنفيذ معاهدة الطلاق السابقة التي أبرمتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي قد تتعرض لخطر التقويض إذا تمت الموافقة على قانون بريطاني جديد يسمى قانون السوق الداخلية.

المصدر: رويترز