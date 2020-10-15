الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبة على مسؤولين في حكومة روسيا على خلفية قضية نافالني

أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الخميس عن فرض عقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا، على خلفية قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وتضم القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي والخارجية البريطانية اليوم أسماء ستة مسؤولين بارزين في روسيا، وهم مدير هيئة الأمن الفدرالية، ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لمدير إدارة الرئيس الروسي، سيرغي كيريينكو، ورئيس مديرية السياسات الداخلية في إدارة الرئيس، أندريه يارين، ومبعوث الرئيس الروسي لدى منطقة سيبيريا، سيرغي مينيايلو، ونائبا وزير الدفاع الروسي، بافيل بوبوف، وأليكسي كريفوروتشكو.

Russia: Proliferation and use of #chemical weapons is unacceptable & against international law. 🇪🇺 adopted sanctions against 6 people & 1 organisation involved in assassination attempt of ⁦@navalny⁩ w/#novichokhttps://t.co/9OYL3RRZFg — Peter Stano (@ExtSpoxEU) October 15, 2020

كما تطال العقوبات مؤسسة روسية واحدة، وهي المعهد الحكومي لبحوث الكيمياء العضوية والتكنولوجيا.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول المصرفية للمدرجين على هذه "القائمة السوداء" ومنع سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حظر تحويل أي أموال لديهم.

Today we are sanctioning those responsible for the criminal poisoning @Navalny with novichok. The UK will continue to work closely with our international partners to counter Russia’s use of chemical weapons https://t.co/zxF5UuPPlG — Dominic Raab (@DominicRaab) October 15, 2020

وأشار الاتحاد الأوروبي في البيان المنشور في مجلته الرسمية إلى أن آلية العقوبات نفسها استخدمت في قضية التسميم المزعوم للضابط السابق في المخابرات الروسية والجاسوس المزدوج، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سولزبوري البريطانية في مارس 2018.

ورفضت روسيا قطعيا الاتهامات الموجهة إليها في قضية نافالني الذي تدهورت صحته في 20 أغسطس عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي البلاد إلى العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات