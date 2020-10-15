كوريا الجنوبية تتوقع تطوير لقاح محلي ضد كورونا بحلول العام المقبل

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، الخميس، أنه يتوقع إنتاج علاج لـ"كوفيد-19" بصورة إيجابية واكتمال تطوير اللقاح بحلول العام المقبل، في حال سارت مراحل تطويره بصورة سلسة.

وقال مون أثناء تفقده لشركة "إس كي" للعلوم البيولوجية: "لا بد من تطوير لقاحات وعلاجات للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن الأخبار السارة أن بلادنا أيضا حققت إنجازات إلى حد كبير في تطوير اللقاحات والعلاجات، وسط التنافس الحاد في هذا المجال عالميا".

وأضاف: "الشركة تقوم بتطوير لقاحات آمنة وفعالة، وستبدأ إجراء الاختبارات السريرية الشهر الجاري، وهي تنال تقديرا من المجتمع الدولي لتقنياتها العالية وتتشاور مع شركات عالمية حول إنتاج العلاج".

ونوه بأن بلاده تنفذ بصورة سلسة خطة لتأمين لقاحات تكفي لـ30 مليون شخص، أي ما يعادل 60% من السكان، متعهدا بتقديم الدعم إلى الشركات التي تقوم بتطوير علاجات ولقاحات ضد كورونا، ومنها شركات "سيلتريون" و"جينيكس" و"الصليب الأخضر".

وجدد مون تأكيده على أنه على يقين من أن "التكنولوجيا الحيوية الكورية ستتحول إلى أمل واعتزاز لكوريا، مثلما كان الحجر الصحي الكوري ضد الوباء".

المصدر: "يونهاب"