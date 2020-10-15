مسؤول أممي يدعو لتقليص العقوبات على كوريا الشمالية في ظل تفشي كورونا

دعا مسؤول بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى النظر على وجه السرعة في رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، توماس أوجيا كوينتانا، أن بيونغ يانغ فرضت قيودا محكمة على الحدود هذا العام وسط إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس، في الوقت الذي "ترزح فيه تحت وطأة العقوبات وفي ظل مشاكل اقتصادية جوهرية وظروف جوية سيئة بشكل غير عادي".

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وأشار في تقرير سيقدمه الأسبوع المقبل الى الجمعية العامة للأمم التمتحدة، الى أنه "بينما تهدف القيود التي تفرضها كوريا الشمالية إلى حماية حقوق شعبها في الحياة والصحة، فإن إجراءات الإغلاق الصارمة كان لها تأثير مدمر على التجارة، التي بدورها تهدد الإمدادات الغذائية والحصول على المساعدات الإنسانية".

وخلص إلى أنه "في ظل الوضع غير المسبوق لوباء كوفيد-19، فإن المسؤولية الدولية لإعادة تقييم نظام العقوبات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

المصدر: "رويترز"