مصادفة لافتة واجهت جميع رؤساء قرغيزيا منذ الاستقلال

رصد تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك مصادفة لافتة في قرغيزيا (قرغيزستان)، إذ تبين أن جميع رؤساء هذا البلد ما بعد الاستقلال، استقالوا طوعا أو كرها عن عمر ناهز 61 عاما.

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وكان الرئيس القرغيزي الحالي، سورونباي جينبيكوف، بعد سلسلة من الاحتجاجات العارمة، أعلن اليوم الخميس، استقالته من منصبه، وأكد أنه لن يقبل أن يدخل تاريخ بلاده بكونه رئيسا سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

اللافت أن الرئيس القرغيزي المستقيل سورونباي جينبيكوف يبلغ الآن من العمر 61 عاما وسيحتفل بعامه الثاني والستين في 17 نوفمبر المقبل.

وبالمثل استقال رؤساء قرغيزيا السابقون الأربعة، وهم عسكر آكاييف، وكورمانبيك باكييف، وروزا أوتونباييفا، والمازبك أتامباييف عن عمر ناهز الـ 61، في مصادفة غريبة متكاملة لم تستثن أي رئيس لهذا البلد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وإعلان قرغيزيا استقلالها.

المصدر: سبوتنيك