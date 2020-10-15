اليابان تدرس إجراء أبحاث عبر الأقمار الصناعية حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية أن الحكومة تدرس إجراء أبحاث حول البيئة الطبيعية لجزر بحر الصين الشرقي، وذلك باستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي دوري إن "وزارة البيئة تدرس إجراء أبحاث في البيئة الطبيعية لجزر سينكاكو بحلول نهاية العام"، مبينا أن "ذلك سيكون جزءًا من بحث الوزارة على مستوى البلاد ... وسيتم تنفيذه باستخدام أحدث صور الأقمار الصناعية".

ولطالما عانت علاقات اليابان مع الصين من نزاع إقليمي حول الجزر غير المأهولة التي تسيطر عليها طوكيو، والتي تسمى سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.

المصدر: "رويترز"