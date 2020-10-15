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نتنياهو: لا يوجد بنود سرية في اتفاق السلام مع الإمارات

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نتنياهو: لا يوجد بنود سرية في اتفاق السلام مع الإمارات
Reuters
نتنياهو في الكنيست، أرشيف
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، خلال جلسة تصديق الكنيست على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، إنه لا يوجد بنود سرية في اتفاقية "أبراهام".

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وأضاف نتنياهو: "سلام مقابل سلام هذا ما استطعنا تحقيقه".

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر طالب الأسبوع الماضي، نتنياهو، بالحصول على تقرير عن التفاصيل السرية للاتفاق، من أجل تنفيذ الرقابة البرلمانية.

وتتم مناقشة تقرير "الأجزاء السرية المصاحبة للاتفاق" بعد أيام قليلة من الموافقة الرسمية والنهائية على الاتفاقية في الكنيست بكامل هيئته.

وسيكون الإشراف البرلماني على الاتفاقية في مرحلة لا يستطيع فيها التأثير أو التغيير.

المصدر: RT

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