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بكين تتهم واشنطن بإساءة استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع الشركات الأجنبية

أخبار العالم

بكين تتهم واشنطن بإساءة استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع الشركات الأجنبية
AFP
صورة تعبيرية
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ردت الخارجية الصينية على تقارير عن إضافة الولايات المتحدة لمجموعة "آنت" الصينية إلى القائمة السوداء، مؤكدة أنها ستستمر باتخاذ التدابير لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية أن "الولايات المتحدة تسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع الشركات الأجنبية"، مشددا على أن "الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

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وعن إصدار الولايات المتحدة لعقوبات تحذيرية للبنوك حول أزمة هونغ كونغ، أكد المتحدث معارضة الصين لهذا الأمر، داعيا الولايات المتحدة الى "تصحيح خطئها ووقف التدخل. وسنتخذ تدابير مضادة إذا ما استمرت أمريكا في السير في الاتجاه الخاطئ".

المصدر: رويترز

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