الحكومة الإسرائيلية تدرس تخفيض رواتب المسؤولين الكبار بمن فيهم نتنياهو

أفاد موقع "واللا" العبري، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس قانونا بخفض رواتب المسؤولين الكبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب كورونا.

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وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن يوزع وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس مذكرة قانون تقضي بخفض رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، مثل الرئيس، ومفتش الدولة، ومحافظ بنك إسرائيل، والقضاة، بنسبة 10%.

وبحسب صيغة الاقتراح، سيتم إجراء الخفض كجزء من أمر مؤقت حتى نهاية عام 2021.

وينص مشروع القانون الحكومي أيضا على أن الخفض يأتي "في ظل أزمة كورونا والوضع الاقتصادي الذي أعقب ذلك، ومن أجل المشاركة في العبء الاقتصادي المفروض على عامة الناس في إسرائيل".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل لغاية اليوم، 299 ألفا، وفق موقع worldometers ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2099.



المصدر: معا