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بايدن يكشف عن حجم التبرعات المالية لحملته الانتخابية

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بايدن يكشف عن حجم التبرعات المالية لحملته الانتخابية
AFP
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن
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تلقى المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، في شهر سبتمبر الماضي مبلغا ماليا كبيرا دعما لحملته الانتخابية.

وكتب بايدن في صفحته عبر موقع "تويتر": "إلى كل شخص دفع بضعة دولارات الشهر الماضي شكرا. بسبب دعمكم، قمنا بجمع 383 مليون دولار. أنا متواضع بشكل لا يصدق. لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

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وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذا المبلغ هو رقم قياسي بالنسبة للمرشح خلال الحملة الانتخابية. وجمع بايدن، في أغسطس، ما يقرب من 365 مليون دولار من التبرعات. وتحت تصرف مقر حملة بايدن الآن نحو 432 مليون دولار، في المجموع، تبرع نحو 5.5 مليون شخص لحملته الانتخابية.

المصدر: سبوتنيك

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