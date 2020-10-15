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الهند.. عدد إصابات فيروس كورونا يرتفع إلى 7.31 مليون

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الهند.. عدد إصابات فيروس كورونا يرتفع إلى 7.31 مليون
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أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 67708 إصابات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 7.31 مليون.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 67708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 7.31 مليون ".

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وأضافت الوزارة أن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 680 إلى 111266 حالة وفاة.

وتجاوزت الهند حاجز السبعة ملايين إصابة يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط. وسجلت الهند ثاني أعلى حصيلة للإصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي يقترب الرقم فيها من ثمانية ملايين.

المصدر: رويترز

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