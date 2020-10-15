ترامب: الشعب الأمريكي هو في ذيل اهتمامات نانسي بيلوسي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشعب الأمريكي هو من أقل اهتمامات رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وكتب ترامب في حسابه عبر موقع "تويتر": "الشعب الأمريكي، أو العامل الأمريكي، هو من أقل اهتمامات نانسي بيلوسي. يجب أن توافق على التحفيز الاقتصادي المطلوب الآن... معظم الديمقراطيين متفقون على ذلك، والجمهوريون مستعدون للسير به، وأنا مستعد للتوقيع".

Nancy Pelosi couldn’t care less about the American People or the great American Worker. She should approve needed STIMULUS now. Most other Dems agree. Republicans are ready to go, I am ready to sign!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

المصدر: "RT"