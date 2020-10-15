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ترامب: الشعب الأمريكي هو في ذيل اهتمامات نانسي بيلوسي

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ترامب: الشعب الأمريكي هو في ذيل اهتمامات نانسي بيلوسي
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشعب الأمريكي هو من أقل اهتمامات رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وكتب ترامب في حسابه عبر موقع "تويتر": "الشعب الأمريكي، أو العامل الأمريكي، هو من أقل اهتمامات نانسي بيلوسي. يجب أن توافق على التحفيز الاقتصادي المطلوب الآن... معظم الديمقراطيين متفقون على ذلك، والجمهوريون مستعدون للسير به، وأنا مستعد للتوقيع".

المصدر: "RT"

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