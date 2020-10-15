تركيا.. ضبط 15 طنا من الكحول المغشوش

أعلنت فرق مكافحة جرائم التهريب التابعة لإدارة شرطة إسطنبول التركية، ضبط 15 طنا من المواد المستخدمة في إنتاج المشروبات الكحولية المغشوشة في مختلف مناطق المدينة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه "تم ضبط 6 أطنان في أفجيلار، و7 أطنان في باشاك شهير و2 طن في مناطق أخرى"، مؤكدة أن بعض المواد كانت مخزنة في علب لمستحضرات التجميل، وتم اعتقال العديد من المتهمين، وأودع 7 منهم السجن.

وأعلنت السلطات التركية، أنها ضبطت في عمليات أمنية بجميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، 1552 زجاجة و3 آلاف 232 لترا من المشروبات المهربة "المقلدة"، و12 ألفا 287 لترا من الكحول الإيثيلي.

وارتفعت وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة التي شهدتها 8 ولايات تركية، إلى 45 وفاة في حين يواصل 50 مصابا تلقي العلاج داخل المستشفيات.

وتشير التحقيقات إلى أن الوفيات ناجمة عن خلط الكحول الإيثيلي بمشروبات كحولية أنتجت بطريقة غير مشروعة.

المصدر: "زمان التركية"