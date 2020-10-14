 
مباشر

ميلانيا ترامب تعلن إصابة ابنها بارون بكورونا قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية

أخبار العالم

ميلانيا ترامب تعلن إصابة ابنها بارون بكورونا قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية
Reuters
سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxxi

أعلنت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب يوم الأربعاء، إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا، وأنه لم تظهر عليه أعراض المرض.

وقالت: "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض" وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية.

إقرأ المزيد
ميلانيا ترامب تغرد حول حالتها الصحية
ميلانيا ترامب تغرد حول حالتها الصحية

وكانت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة، قد أكدت في الثاني من أكتوبر عدم إصابة بارون ترامب، نجل الرئيس ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت غريشام في حديثها مع موقع "ديلي ميل": "كانت نتيجة فحص بارون سلبية وتم اتخاذ جميع التدابير لإبقائه سليما ومعافى".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في الثاني من أكتوبر عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وأكدت ميلانيا حينها، أن حالتها لا تدعو للقلق.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا