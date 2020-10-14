عراقجي: إيران تعارض أي وجود عسكري أجنبي في الخليج

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن طهران تعارض أي وجود عسكري أجنبي في الخليج.

وقال عراقجي إن على الدنمارك وسائر الدول الأوروبية بدلا من إرسال القوات والمعدات العسكرية وبيع الأسلحة لبعض دول المنطقة، أن تتصدى للسياسات الأمريكية الخاطئة.

وشدد لدى استقباله سفير الدنمارك الجديد لدى طهران، على معارضة إيران أي تواجد عسكري أجنبي في منطقة الخليج، بما فيه القوات الأوروبية.

وأكد أن أمن المنطقة يجب أن يتم ضمانه من قبل دول المنطقة، وأن تواجد القوات الأجنبية لن يساعد مطلقا في إقرار الأمن، بل سيمهد لمزيد من التوتر.

ولفت عراقجي إلى أن الأمن المستدام في المنطقة رهن الحوار والمشاركة الجماعية بين دول المنطقة وعدم تدخل القوى الأجنبية.

وتابع: "لذلك من الأفضل للدنمارك وسائر الدول الأوروبية وبدلا من إرسال القوات والمعدات العسكرية أو بيع المزيد من الأسلحة لبعض دول المنطقة، أن تواجه العامل الأساس للتوتر في المنطقة وهو سياسات أمريكا المدمرة في الخليج".

وتأتي تصريحات عراقجي تعقيبا على إعلان وزيري الخارجية والدفاع الدنماركيين أن بلادهما سترسل قوات إلى مضيق هرمز للانضمام إلى التحالف الأوروبي البحري.

المصدر: وكالة أنباء "فارس"