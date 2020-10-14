باريت ترفض البوح بموقفها تجاه الإجهاض وزواج المثليين بعد توليتها

رفضت آمي كوني باريت مرشحة الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا، الكشف عما إذا كانت ستصوت لإلغاء القرارات التي توفر الحماية القانونية للإجهاض والزواج المثلي.

وبعد أن رفضت باريت إخبار أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت ستصوت ضد هذه القرارات، قال أحد المشرعين الديمقراطيين إن صمتها بشأن هذه القضايا جعله "مذهولا".

واشتبك عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وقاضي الاستئناف الفيدرالي في اليوم الثاني من استجواب باريت من قبل اللجنة، وتم الضغط عليها بشأن القرارات السابقة الصادرة عن المحاكم الفيدرالية الأمريكية، بما في ذلك المحكمة العليا في كلتا المسألتين.

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المصدر: "الإندبندنت"