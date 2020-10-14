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شي يدعو القوات الصينية أن تكون على أهبة الاستعداد للحرب دوما

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شي يدعو القوات الصينية أن تكون على أهبة الاستعداد للحرب دوما
Reuters
الرئيس الصيني شي جين بينغ- أرشيف
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة مواصلة بناء سلاح مشاة البحرية الصيني ليصبح من قوات النخبة.

وقال شي أثناء تفقده للقاعدة البحرية في تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد: "سلاح مشاة البحرية بجيش التحرير الشعبي الصيني، قوة قتالية نخبوية مخصصة للقيام بالعمليات البرمائية، ويحمل على كاهله واجبات هامة خاصة بحماية أمن سيادة البلاد ووحدة أراضيها والمصالح البحرية والمصالح الخارجية".

وأضاف: "سلاح مشاة البحرية ينبغي أن يركز على الاستعداد للحرب والقدرات القتالية، وأن يحافظ على مستوى عال من الاستعداد".

ودعا إلى بذل جهود أكبر لدفع تحول السلاح وتحسين قدراته القتالية لبناء قوات قوية تضم جنودا لديهم خبرة في الأعمال القتالية، وتتسم بالتكامل والتنوع في العمليات، وسرعة الاستجابة، والقدرة على القتال تحت ظروف متعددة الأبعاد.

المصدر: "شينخوا"

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