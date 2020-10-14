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بوتين وأردوغان يتفقان على التعاون في تطوير وإنتاج لقاحات ضد كورونا

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بوتين وأردوغان يتفقان على التعاون في تطوير وإنتاج لقاحات ضد كورونا
Sputnik Sergey Guneev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، اهتمام موسكو وأنقرة بتطوير التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

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وكشف بيان عن الكرملين أنه أثناء المكالمة التي بادر إليها الجانب التركي، "تمت الإشارة إلى وجود اهتمام مشترك بالتعاون في مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات".

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على إصدار توجيهات للجهات المعنية في كلا البلدين بهذا الصدد.

المصدر: موقع الكرملين

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