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تركيا.. تغريم قناة تلفزيونية انتقدت حليف أردوغان

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تركيا.. تغريم قناة تلفزيونية انتقدت حليف أردوغان
pexels.com
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فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا غرامة مالية على قناة Halk TV التلفزيونية، انتقدت دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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وكتب المجلس: "أحد ضيوف برنامج تلفزيوني يبث عبر قناة Halk TV، انتقد دعوة دولت بهجلي إلى حل اتحاد أطباء تركيا، بعد تشكيكه في أعداد إصابات كورونا، وحل المحكمة الدستورية لإصدارها أحكاما أغضبت التحالف الحاكم، وقال تعليقا على ذلك: هل تؤسسون إمبراطورية، أي نوع يمكن أن يكون ذلك؟".

وقال المجلس إنه وجد هذا التعليق "نقدا تجاوز الحدود"، وأضاف أن "الحديث المستخدم بالعامية في البث تجاوز النقد.. لا يمكن أن يحتوي على تعبيرات ذات طبيعة مهينة أو تشهيرية تتجاوز حدود انتقاد الأفراد أو المنظمات".

المصدر: زمان

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