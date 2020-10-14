الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تواصل ارتفاعها وإصاباته تلامس الـ8 ملايين

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 7.8 مليون حالة، بعد زيادة 47459 مصابا على الحصيلة السابقة.

وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 215194 بعد أن أودى المرض بحياة 748 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها عند الرابعة مساء 13 أكتوبر، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

المصدر: رويترز