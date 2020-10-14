حزب تركي: عبد الله أوجلان سيظهر على التلفاز وسيقلب الموازين

أكد رئيس حزب الوطن اليساري التركي دوغو برينجك، أن قائد "حزب العمال الكردستاني"عبد الله أوجلان المعتقل منذ 1999، سيظهر على التلفاز قريبا.

ودوغو برينجك المعروف عنه تحقق توقعاته التي يكشف عنها من وراء الكواليس، أكد في لقاء على قناة "Habertürk TV أن أوجلان خاضع بشكل كامل لسيطرة الدولة، قائلا: "إنه الآن كالدمية في يد الدولة ويد جهاز الاستخبارات.. يستخدمونه الآن".

يذكر أن عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان كان قد ظهر على قناة "TRK Kurdî" أثناء التحضير للجولة الثانية لانتخابات إسطنبول في 23 يونيو 2019، حيث انتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو وأكد أنه لا يحمل أي مشروع للأكراد، داعيا الأكراد إلى دعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وتم استضافة أوجلان بالتلفزيون الحكومي رغم أنه كان مطلوبا واسمه مدرج على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية الإنتربول.

المصدر: "زمان التركية"