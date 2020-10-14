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إسرائيل تزيل بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

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إسرائيل تزيل بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
AFP
صورة تعبيرية
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أعلن مسؤول محلي فلسطيني أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين أزالت بؤرة استيطانية أقامها مستوطن قبل أسبوعين شرق قرية بين دجن في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس مجلس القرية عبد الرحمن حنيني أن "هذه البؤرة التي تم إزالتها بالجرافة، كانت تهدد بمصادرة مساحات واسعة من أراضي القرية التي تمتد إلى مشارف غور الأردن".

وشهدت المنطقة يوم الجمعة الماضي مواجهات بين السكان والجيش الإسرائيلي بعد تنظيمهم مسيرة احتجاج باتجاه البؤرة الاستيطانية.

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وردا على سؤال لرويترز بشأن إزالة البؤرة الاستيطانية، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إن الموضوع قيد الفحص.

وكان مستوطن عمل قبل حوالي أسبوعين على وضع بيت متنقل وحظيرة للأبقار على السفوح الشرقية لقرية بيت دجن وشق إليها طرقا تربطها بمستوطنات تبعد عنها عدة كيلومترات.

المصدر: "رويرتز"

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